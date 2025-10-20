БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Гордан Люцканов: Левски притежава желание, отборна игра, хъс и агресия

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Волейболистът на Левски бе избран за най-полезен играч във финала за Суперкупата.

Гордан Люцканов Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
Волейболистът на Левски Гордан Люцканов отличи качествата на отбора, благодарение на който завоюва Суперкупата на България.

"Сините" спечелиха финала с Локомотив Авиа с 3:1 гейма.

"Много се радвам, че се получи трудна победа, защото така е още по-сладка. Така се изграждаме като отбор и в тези моменти показваме характер, който ще ни трябва занапред в шампионата. Силното ни желание, отборната игра, спортния хъс, агресията, която приложихме, всичко това е една съвкупност от качества, които приложихме, за да спечелим", сподели той след срещата.

Според него Матей Казйски е най-класният волейболист, срещу когото се е изправял.

"Матей Казийски е може би най-класният състезател, срещу който съм играл. Много се радвам, че успях да спечеля. Това е един плюс за българския волейбол", допълни посрещачът.

MVP във финала не пропусна да отличи и публиката.

"Уникална беше подкрепата на публиката. В моментите, в които изоставахме, те ни дадоха още повече енергия и ни върнаха хъса и желанието, за да вземем мача", завърши Люцканов.

Левски спечели волейболната Суперкупа на България
Левски спечели волейболната Суперкупа на България
Във финала столичани се наложиха с 3:1 гейма (26:28, 25:23, 25:21,...
Чете се за: 03:32 мин.
#Гордан Люцканов #ВК Левски

