Гордан Люцканов: Левски притежава желание, отборна игра, хъс и агресия

Волейболистът на Левски Гордан Люцканов отличи качествата на отбора, благодарение на който завоюва Суперкупата на България.

"Сините" спечелиха финала с Локомотив Авиа с 3:1 гейма.

"Много се радвам, че се получи трудна победа, защото така е още по-сладка. Така се изграждаме като отбор и в тези моменти показваме характер, който ще ни трябва занапред в шампионата. Силното ни желание, отборната игра, спортния хъс, агресията, която приложихме, всичко това е една съвкупност от качества, които приложихме, за да спечелим", сподели той след срещата.

Според него Матей Казйски е най-класният волейболист, срещу когото се е изправял.

"Матей Казийски е може би най-класният състезател, срещу който съм играл. Много се радвам, че успях да спечеля. Това е един плюс за българския волейбол", допълни посрещачът.

MVP във финала не пропусна да отличи и публиката.

"Уникална беше подкрепата на публиката. В моментите, в които изоставахме, те ни дадоха още повече енергия и ни върнаха хъса и желанието, за да вземем мача", завърши Люцканов.