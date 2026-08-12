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Горещите вълни във Франция може да струват до 15 млрд. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:47 мин.
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Периодът на екстремни горещини все още не е приключил

горещите вълни франция струват млрд евро министърът околната среда
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Горещите вълни, които засегнаха Франция през последните месеци, могат да причинят преки и косвени икономически загуби в размер на между 10 и 15 млрд. евро. Това заяви френският министър на околната среда Моник Барбю, цитирана от Ройтерс.

Барбю се позова на оценки на френския Национален институт за статистика и икономически изследвания „Инсее“, като предупреди, че периодът на екстремни горещини все още не е приключил.

За сравнение сушата през 2022 г. е довела до преки и косвени разходи за около 5,6 млрд. евро. Тазгодишните горещи вълни обаче са по-продължителни и по-интензивни, придружени са от по-мащабни горски пожари и водят до по-сериозен спад на селскостопанското производство, посочи министърът.

Продължаващата суша във Франция вече е оставила над 40 000 души с ограничен достъп до вода, съобщи още Барбю.

Рекордните горещини и сушата в Европа през това лято могат да доведат до загуби за стотици милиарди евро, според оценки на икономисти и учени. Екстремните метеорологични явления, свързвани с глобалното затопляне, нарушават работата на енергийния сектор и корабоплаването, намаляват селскостопанското производство и оказват натиск върху системите на здравеопазването.

Мащабните горски пожари допълнително увеличават икономическите щети и създават риск настоящото лято да се превърне в най-тежкия сезон в Европа, откакто се води статистика.

#екстремни жеги #жеги #Франция

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