Грациите тръгват към Европейската купа с високи цели

Ансамбълът на България за жени отпътува за Баку, където ще се проведе Европейската купа по художествена гимнастика.

Състезанието е с по-различен и атрактивен формат, включващ т.нар. Cross Battles – директни сблъсъци между отборите, които правят надпреварата още по-зрелищна.

Българките заминават като действащ шампион в този формат и ще защитават титлата си от миналата година, което ги поставя сред основните фаворити.

Отборът е воден от треньорите Весела Димитрова и Ясена Стойнева.

България ще има участие и в съдийството чрез Християна Тодорова, както и състезателки при девойките и индивидуално при жените.

Очакванията са за силно представяне и нова битка за медали.