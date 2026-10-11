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Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:07 мин.
По света
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гръцките власти задържаха пратка марихуана яхта милион евро
Снимка: илюстративна
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Гръцките власти са задържали пратка с марихуана на стойност над 1 млн. евро в източната част на Егейско море, съобщи електронното издание на в. "Катимерини". Пратката е била превозвана с платноходка към Гърция.

В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че двама украински граждани на борда на плавателния съд, плаващ под хърватски флаг, са арестувани по подозрение в трафик на наркотици.

Според съобщението яхтата е била спряна рано в събота западно от остров Хиос след получен сигнал. В операцията са участвали два патрулни катера на бреговата охрана и екип от водолази.

Конфискувани са общо 361 килограма марихуана, както и самата платноходка. Към момента няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайната им дестинация.

В изявлението се отбелязва, че пазарната стойност на наркотиците се оценява на 1,08 милиона евро.

#пратка с наркотици #задържана марихуана #Гърция #Егейско море

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