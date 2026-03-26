Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания Тръмп нарече Северна Македония само "Македония"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания Тръмп нарече Северна Македония само "Македония"
Гръцкото посолство във Вашингтон предприе официални действия след изказване на Мелания Тръмп, в което тя нарече Република Северна Македония просто "Македония", предаде онлайн изданието "Грийк Рипортър". Повод за реакцията стана реч на първата дама на САЩ по време на събитие по-рано тази седмица, съобщават дипломатически източници.

От посолството са се свързали със съответните институции с цел коригиране на използваната терминология в официалните записи и бъдещи комуникации, отбелязва "Грийк Рипортър". Според гръцката страна употребата на името "Македония" не съответства на договореното в Преспанското споразумение, което предвижда задължителното използване на името "Северна Македония" за славянската гръцка съседка във всякакъв официален и публичен контекст.

Дипломатическата реакция е мотивирана от принципа erga omnes, заложен в споразумението, както и от необходимостта да се избегне объркване, свързано с географското и историческото значение на термина "Македония" за Гърция, посочва изданието. От Атина подчертават, че определението "Северна" е правно обвързващо и съществен елемент от международния договор.

"Използването на името "Македония" за обозначаване на суверенната държава със столица Скопие не само игнорира международните договори, но и причинява регионално объркване относно гръцката културна идентичност", се казва в съобщение на гръцкото посолство, цитирано от "Грийк Рипортър".

Случаят отразява чувствителността на въпроса за името и показва, че гръцката дипломация продължава да следи стриктно за спазването на договореностите, включително в публични изявления на международни представители, заключва онлайн изданието.

#Северна Македония #САЩ #Гърция #Мелания Тръмп

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
Жена наръга четирима души в центъра на София
