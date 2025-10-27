БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров: Хубаво е, че се върнах

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Най-добрият български тенисист се завърна на корта с успех в два сета.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров не скри задоволството си след победата над Джовани Мпечи Перикар със 7:6 (5), 6:1 в Париж. Димитров се завърна на корта след близо 4-месечно отсъствие заради контузия.

"Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко голям опит имаш. Доволен съм от победата, гледам мач за мач. Не знаех какво да очаквам от този мач, опитвам се да гледам моята игра, да контролирам това, което зависи от мен, да разчитам играта си, да изиграя своите удари.

Залата се е променила, всички играчи го оценяват. Публиката е страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах", коментира Григор Димитров в интервюто на корта след победата над Перикар.

Свързани статии:

Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Българинът записа успех в два сета близо 4 месеца след последния си...
Чете се за: 02:00 мин.
#Мастърс 1000 в Париж 2025 # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
6
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: ATP

Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Две седмици след финала в Шанхай, Артур Риндеркнеш отново може да играе с Валентен Вашеро, но във втория кръг на Мастърса в Париж Две седмици след финала в Шанхай, Артур Риндеркнеш отново може да играе с Валентен Вашеро, но във втория кръг на Мастърса в Париж
Чете се за: 01:37 мин.
Камерън Нори си осигури двубой с Карлос Алкарас в Париж Камерън Нори си осигури двубой с Карлос Алкарас в Париж
Чете се за: 01:12 мин.
Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 01:55 мин.
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Чете се за: 02:52 мин.
Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения? Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ