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Григор Димитров и Кириан Жаке излизат един срещу друг в Дъблин по обяд

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Спорт
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25-годишният французин е под №145 в световната ранглиста.

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Снимка: БТА
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Григор Димитров ще се изправи срещу Кириан Жаке в четвъртфиналите на Чалънджъра в Дъблин не преди 13:00 часа българско време, стана ясно от програмата за четвъртък, 18 юни.

Първата ракета на България постигна две поредни победи за първи път от Уимбълдън миналата година, след като преодоля последователно Крис Родеш от Люксембург и представителя на домакините Конър Ганън в по два сета.

Срещу себе си той ще има 25-годишен французин от Лион, който е под №145 в световната ранглиста.

Жаке е трети поставен в схемата на турнира, а ако се справи с него, Димитров ще отиде на полуфинал срещу непоставен съперник - победителят от двойката Хенри Сърл и Алексис Галарно.

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#ATP Challenger в Дъблин #Кириан Жаке #Григор Димитров

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