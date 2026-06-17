Арина Сабаленка започна с победа сезона на трева

Арина Сабаленка стартира успешно сезона си на тревни кортове. Водачката в световната ранглиста се класира за четвъртфиналите на турнира WTA 500 в Берлин след победа над Екатерина Александрова с 6:4, 6:4.

Поставената под №1 беларускиня почиваше в първия кръг, а в първия си мач в германската столица стигна до успеха за 82 минути. Сабаленка реализира три пробива и затвори срещата с третия си мачбол.

В спор за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу 20-годишната чехкиня Никола Бартункова, която отстрани Елизе Мертенс с 6:1, 6:4 и достигна до първия си четвъртфинал на трева.

Напред продължава и Александра Еала от Филипините, която победи шампионката от "Куинс Клъб“ Дона Векич със 7:5, 6:4. Следващата ѝ съперничка ще бъде втората поставена Елена Рибакина.

Шампионката от 2024 година Джесика Пегула също се класира за четвъртфиналите след успех над Катержина Синиакова с 6:2, 6:4, а Паула Бадоса елиминира Коко Гоф след обрат с 1:6, 6:3, 6:2.