Григор Димитров и Теренс Атман откриват програмата на централния корт в Акапулко

Григор Димитров ще започне участието си на сингъл на тенис турнира в Акапулко тази нощ. Негов опонент ще бъде 63-ият в световната ранглиста Теренс Атман. Мачът им е първи в програмата на централния корт и ще стартира в 02:00 ч. българско време.

Българинът вече започна с победа на двойки. Гришо и Флавио Коболи (Италия) надиграха четвъртите поставени в схемата Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 37 минути.

Следващите им съперници ще бъдат Рафаел Ходар (Испания)/Родриго Пачеко Мендес (Мексико) или Остин Крайчек (САЩ)/Никола Мектич (Хърватия).