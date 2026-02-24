БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров започна с успех на двойки в Акапулко

Българинът и Флавио Коболи елиминираха четвъртите поставени след шампионски тайбрек

Слушай новината

Григор Димитров стартира с победа участието си на двойки на турнира от сериите АТП 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара.

Българинът и Флавио Коболи надделяха над поставените под №4 Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 37 минути игра.

Димитров и Коболи измъкнаха оспорвания първи сет, като в тайбрека реализираха две поредни точки в ключов момент. Втората част премина под диктовката на съперниците, но в шампионския тайбрек българо-италианският тандем показа характер. При изоставане от 7:8 те направиха серия от три поредни точки, за да стигнат до крайния успех.

В следващия кръг двамата ще срещнат победителите от двубоя между Рафаел Ходар (Испания)/Родриго Пачеко Мендес (Мексико) и Остин Крайчек (САЩ)/Никола Мектич (Хърватия).

Димитров ще участва и в надпреварата на сингъл, където в първия кръг ще се изправи срещу Терънс Атман.

