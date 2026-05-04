Григор Димитров излезе от Топ 150 в света

Григор Димитров пропадна с 33 позиции в световната ранглиста и вече е номер 170.

Това е най-ниското класиране на Димитров от 13 септември 2010 година насам, когато е заемал 190-о място.

Най-добрият български тенисист преди седмица отпадна на старта на турнира от сериите „Чаланджър 175“ в Екс-ан-Прованс (Франция).

Димитров няма да участва в квалификациите на Мастърс 1000 турнира в Рим, които започват днес. Добрата новина за 34-годишния българин е, че до края на сезона на клей той има да защитава само 20 точки и може лесно да започне да се изкачва в ранглистата.

В топ 500 са още Димитър Кузманов, който е 315-и Пьотр Нестеров – номер 428.

Световният шампион за юноши Иван Иванов изкачи едно място в класацията на АТР до рекордното за него 597-о.

Лидер в класацията е шампионът от Мадрид Яник Синер с 14 350 точки, следван от Карлос Алкарас с 12 960 и Александер Зверев, който има 5805 точки. Единствената промяна в Топ 10 е изкачването на Даниил Медведев до номер 9.

