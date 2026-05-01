Григор Димитров отказа участие в квалификациите на Мастърс турнира в Рим

Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим.

Българинът е сред играчите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите две седмици.

Димитров се намира в много слаба форма от началото на сезона, като има само две победи. От понеделник той ще бъде и извън първите 160 в ранглистата.

В момента българинът има 365 точки в ранглистата. Добрата новина за него е, че до началото на "Уимбълдън" има да защитава само 20 от тях, което означава, че до юли няма няма реална опасност да изпадне извън първите 200 в ранглистата.