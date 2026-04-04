Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:02 мин.
Мастърс 1000 турнирът в Монте Карло започва в неделя.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина) в първия кръг на Мастърс 1000 турнира в Монте Карло. Това ще бъде втори двубой между двамата, като Димитров спечели дуела им на Мастърс 1000 в Париж в края на сезон 2024.

Ечевери е на 26 години и има една спечелена титла в кариерата си до момента. В момента аржентинецът е №31 в ранглистата на АТР, където Димитров е 93-и.

Григор Димитров, бивш №3 в света, има да защитава 200 точки в Монте Карло, след като миналата година достигна до четвъртфиналите, където загуби тежко с 0:6, 0:6 от Алекс Де Минор (Австралия).

Спечелилият срещата Димитров – Ечевери ще играе във втория кръг срещу Теренс Атман (Франция) или Франсис Тиафо (САЩ). В тази част на схемата е и водачът Карлос Алкарас (Испания), с когото Димитров може да се срещне в третия кръг (осминафинал).

Иначе Алкарас, шампион в Монте Карло от миналия сезон, започва директно от втория кръг, където ще играе срещу Себастиан Баес (Аржентина) или Стан Вавринка (Швейцария).

№2 в схемата е Яник Синер, който през последните седмици спечели първите два за сезона Мастърс 1000 турнира в Индиън Уелс и Маями. Италианецът също почива на старта, а във втория кръг ще играе срещу французин - Юго Имбер или Мойз Куаме.

Мастърс 1000 турнирът в Монте Карло започва в неделя (5 април) и продължава 8 дни.

