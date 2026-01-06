БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров открива сезона в Бризбейн

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Димитров ще играе с Пабло Кареньо Буста в първия кръг, а двубоят е част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена".

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров ще изиграе първия си мач за сезон 2026. Най-добрият български тенисист стартира на тенис турнира в Бризбейн, където миналата година игра полуфинал.

Съперник на 34-годишния българин ще бъде Пабло Кареньо Буста, който си осигури място в основната схема след отказ на Артур Казо поради контузия в последния кръг на квалификациите.

Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена" и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

До момента двамата са се срещали общо седем пъти, като Димитров има леко предимство с четири победи срещу три за Кареньо Буста. Последният им мач датира от Australian Open 2021, когато испанецът се отказа заради физически проблеми при резултат 6:0, 1:0 за българина.

Димитров е надделявал над Кареньо Буста и в останалите им срещи на твърда настилка – на Финалите на ATP през 2017 година с категоричното 6:1, 6:1, както и в Париж през 2015 година - 6:4, 6:1.

За Григор Димитров това ще бъде 10-о участие в основната схема в Бризбейн. Българинът е двукратен шампион в турнира.

Ако победи, във втория кръг Димитров може да срещне петия в основната схема Денис Шаповалов.

#тенис турнир в Бризбейн 2026 # Григор Димитров

