Григор Димитров попадна в списъка за квалификациите на US Open

Най-добрият тенисист на България - Григор попадна в списъка за квалификациите на US Open. Хасковлията не попадна сред играчите, получили "уайлдкард" от организаторите.

През миналата година най-добрият български тенисист пропусна надпреварата заради контузия, получена на Уимбълдън, а сега ще трябва да мине през три победи в квалификациите. След потенциалните успехи той ще започне едва от първи кръг.

Такава бе ситуацията за него и на тазгодишния "Ролан Гарос", когато той отпадна още в първия кръг на пресявките. След това на Уимбълдън той получи "уайлдкард".

В основната схема ще играе ветерана Гаел Монфис заради споразумение между американската и френската тенис федерации. По подобен начин покана получи и австралиеца Алексей Попирин. Има още един невръчен "уайлдкард" за основната схема, но той очевидно няма да е за българина.