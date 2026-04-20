Григор Димитров стартира срещу квалификант в Мадрид

Българинът попадна в тежка четвъртина с Александър Зверев и Даниил Медведев на турнира от сериите "Мастърс“

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на турнира от сериите "Мастърс“ в Мадрид срещу квалификант.

Хасковлията попадна в най-долната част на схемата, като евентуалният му съперник във втория кръг ще бъде поставеният под номер 17 Лърнър Тиен от САЩ - съперник, срещу когото Димитров все още не се е изправял в кариерата си.

Жребият отреди в същата четвъртина да бъдат още вторият поставен Александър Зверев, двукратен шампион в надпреварата, както и бившият №1 в света Даниил Медведев, което очертава сериозни предизвикателства пред българина.

Турнирът в испанската столица стартира на 22 април, а името на първия съперник на Димитров ще стане ясно след края на квалификациите.

Най-доброто представяне на българина в Мадрид остава четвъртфиналът през 2015 година, докато през миналия сезон той достигна до четвъртия кръг.

