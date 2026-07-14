Григор Димитров започва участието си в Бостад днес

Григор Димитров ще започне участието си на АТР 250 турнира на червени кортове в Бостад днес.



Най-добрият български тенисист ще играе с чеха Далибор Свърчина, като организаторите поставиха мача втори на Централния корт. Първата среща е между Николай Будков-Каяр и Андреа Пелегрино и стартира в 12:00 часа.

До момента 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са играли помежду си. Чехът е на 112-о място в ранглистата на ATP, а в края на миналата година бе достигнал и до рекордното за него 86-о място в световната класация.

Ако спечели срещу Свърчина, във втория кръг Димитров, който участва с „уайлд кард“, ще срещне победителя от мача между поставения под номер 5 в схемата Нуно Боржеш от Португалия и Мойс Куаме от Франция, които играят веднага след българина на най-големия корт.

Димитров има три участия на турнира в Бостад. При последните две от тях - през 2012 и 2013 година, той достигна до полуфиналите, където бе спрян от испанците Давид Ферер и Фернандо Вердаско.

Наградният фонд на турнира в Бостад е 612 620 евро.