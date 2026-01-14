Гризман резервира билета на Атлетико в Топ 8 за Купата на Краля

Атлетико Мадрид продължава към четвъртфиналите в турнира за Купата на краля. „Дюшекчиите“ надвиха Депортиво Ла Коруня с 1:0 в мач от осминафиналите. Точен за победителите бе Антоан Гризман, който вкара и единственото попадение.

Французинът бе близо до гола и през първата част, но тогава напречната греда спря изстрала му. В 61-вата минута обаче той вкара много елегантен пряк свободен удар, с което донесе успеха на "дюшекчиите".

В другите два мача, играни снощи, продължения и дузпи определиха победителите.

Атлетик Билбао отстрани Културал Леонеса с 4:3 след продължения, макар баските да играха от 56-ата минута с човек по-малко.

Първото полувреме на двубоя бе изключително интересно и завърши при резултат 3:3.

Втородивизионният тим повеждаше на три пъти с голове на Иван Калеро на два пъти и Рубен Собрино от дузпа, но Атлетик всеки път изравняваше. На два пъти това стори Горка Гурусета, а Ойхан Сансет бе точен от дузпа за 3:3.

През второто полувреме нов гол не падна, а най-интересният момент бе изгонването на Айтор Паредес в 56-ата минута.

В 96-ата минута гол на Културал за 4:3 бе отменен поради засада, а в 104-тата минута Унай Гомес от дузпа вкара победния гол за баските.

Реал Сосиедад пък навакса изоставане от два гола, за да елиминира Осасуна след 6:5 след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията приключиха при 2:2.

Гостите от Памплона поведоха в четвъртата минута с гол на Хон Монкайола, а в 17-ата удвоиха преднината си след автогол на Микел Оярсабал.

Бенат Туриентес върна надеждите на Реал Сосиедад в 75-ата минута, намалявайки за 1:2, а в добавеното време Игор Субелдиа изравни за 2:2.

Оярсабал, който по-рано в мача си вкара автогол, пропусна и дузпа за домакините 105-ата минута.

При решителните наказателни удари той все пак бе точен, а пропускът на Алехандро Катена за Осасуна при петата дузпа реши срещата.