ИЗВЕСТИЯ

Гроздан Караджов: Загубите за всички ще са много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония

Ирина Цонева от Ирина Цонева , Източник: БТА
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Загубите за всички ще са много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония
Снимка: БТА
Икономическите загуби за всички страни, не само за България, ще бъдат много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пред журналисти по време на Софийския икономически форум.

"Подобни блокади, освен че нарушават едни от основните права, правото на свободно преминаване и правото на свободен превоз на стоки, водят до много тежки икономически последици, не само за транспортния отрасъл, а за всички останали икономически отрасли, които зависят от доставките. А това е на практика цялата икономика", добави Караджов.

По думите му, подобни блокажи на гранични пунктове обикновено не водят и до решаване на проблемите, които тревожат съседни държави на България.

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции - нито конкретно правителството в България, нито на която и да е друга страна членка, има нещо общо с това решение. Ето защо е правилно да се седне и да се разговоря с европейските институции да се потърси взаимноизгоден компромис. Няма нужда и самите страни, Сърбия и Северна Македония, техните икономики да страдат също толкова, колкото и нашите икономики и по този начин да се наказваме взаимно, каза още Караджов.

Той уточни, че министрите в европейските страни участват в различни формати относно въпросите на транспорта, като това, което могат да направят е да призоват Европейската комисия да започне преговаря с двете страни възможно най-скоро, като същевременно се отворят границите докато не се намери решение. Сама по себе си България няма право да взема такива решения, добави той.

Караджов добави, че ще инициира искания за отваряне на прозорци по границите към колегите си в Сърбия и Северна Македония, но изрази опасения, че едва ли ще се стигне до подобен вариант, тъй като правото на стачка е нещо, което местните правителства могат трудно да заобиколят без да се стигне до ескалиране на ситуацията.

