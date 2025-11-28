БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Грузия остана без помощник-треньора си след загубата от България

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Бившият защитник е обявил решението си веднага след края на мача с "лъвовете".

Зураб Хизанишвили
Снимка: БТА
Досегашният помощник-треньор на грузинския национален отбор по футбол Зураб Хизанишвили напусна треньорския щаб, оглавяван от Вили Саньол, съобщи официалната страница на футболната федерация на страната.

Според GEO TEAM, Хизанишвили вече няма да бъде асистент на Саньол с край на договора от януари 2026 година.

Бившият защитник, който има опит в Англия и Шотландия, е обявил решението си веднага след загубата от България с 1:2 от световните квалификации на 18-и ноември.

Френският специалист разчиташе на него и дори преди първата среща между двете страни през септември, точно помощникът седеше на пейката и даваше указания в отсъствието на наказания старши треньор. 44-годишният специалист най-вероятно ще поеме един от младежките национални отбори на Грузия.

България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
"Лъвовете" прикючиха световните квалификации с домакински успех.
Чете се за: 02:20 мин.
#Зураб Хизанишвили #Национален отбор на Грузия по футбол

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
