Грузия остана без помощник-треньора си след загубата от България

Досегашният помощник-треньор на грузинския национален отбор по футбол Зураб Хизанишвили напусна треньорския щаб, оглавяван от Вили Саньол, съобщи официалната страница на футболната федерация на страната.

Според GEO TEAM, Хизанишвили вече няма да бъде асистент на Саньол с край на договора от януари 2026 година.

Бившият защитник, който има опит в Англия и Шотландия, е обявил решението си веднага след загубата от България с 1:2 от световните квалификации на 18-и ноември.

Френският специалист разчиташе на него и дори преди първата среща между двете страни през септември, точно помощникът седеше на пейката и даваше указания в отсъствието на наказания старши треньор. 44-годишният специалист най-вероятно ще поеме един от младежките национални отбори на Грузия.