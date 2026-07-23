Гуардиола иска 20 милиона евро, за да поеме Италия

По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гуардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, според La Gazzetta dello Sport.

Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишния испанец малко вероятно.

Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията старши треньор на италианския национален отбор.

Договорът на Гуардиола с Манчестър Сити изтече в края на юни 2026 г. Испанецът работеше там от 2016 г., а преди това той беше треньор и на Байерн Мюнхен и Барселона.