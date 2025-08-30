Гьозтепе изпусна победата на старта на 4-ия кръг на турската Суперлига

Гьозтепе завърши 1:1 с Коняспор у дома в първата среща от 4-ия кръг на турската Суперлига, като домакините – водени от българския треньор Станимир Стоилов, се простиха с победата пет минути преди края на срещата.

Нигерийският полузащитник Антъни Денис откри резултата в 50-ата минута, а гостите от Коняспор изравниха в 85-ата чрезц Мохамед Ташчъ. След този резултат Гьозтепе събира 8 точки от две победи и две равенства в четири мача и се нарежда на 3-ата позиция. Евентуален успех щеше да изкачи "Гьоз-гьоз" на върха, тъй като пред него с по 9 точки са шампионите от Галатасарай и Трабзонспор. Коняспор е 4-и със 7.

Първото полувреме премина под диктовката на отбора на Гьозтепе, като доста прилични възможности за гол се откриха в 33-ата и в 40-ата минута. Най-напред бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон Джордж едва не се разписа след центриране от ъглов удар на Мохамед Шерни. В 40-ата минута, след ефикасно подаване на Гьозтепе в половината на противника, Жуан получи топката от лявата страна на наказателното поле и отправи силен удар в далечния ъгъл, който вратарят Дениз Мешин парира с последни сили.

В 50-ата минута при третия пореден корнер след началото на втората част, Гьозтепе откри. Шерни изпълни от лявото крило, топката попадна във вратарското поле, а Денис се ориентира най-добре, прибра топката и с второто докосване я прати в мрежата.

Последваха нови силни минути на домакините, като бразилците Жуан и Жандерсон се разминаха с ново попадение.

И докато жълто-червените пропускаха, пет минути преди края на срещата Коняспор изравни. Бърза контраатака с едно докосване изведе Аласане Ндао, който подаде на Мохамед Ташчъ и оттам топката попадна в мрежата за крайното 1:1.