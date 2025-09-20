БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гьозтепе на Стоилов взе скалпа на един от трите истанбулски гранда

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Тимът от Измир вече е втори в класирането на Суперлигата.

станимир стоилов гьозтепе отново без победа турция
Снимка: БТА
Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) продължава без загуба и след шестия кръг на турското футболно първенство, след като победи гостуващия Бешикташ с 3:0.

Точни за успеха бяха Жуан Сантос и Ралдней през първото полувреме, както и Ибрахим Сабра в 85-ата минута, който се разписа с красиво изпълнение на задна ножица.

След успеха "Гьоз-гьоз" се изкачи на второ място в класирането на турския шампионат с 12 точки. Тимът вече е само на три точки зад лидера Галатасарай, който обаче е с мач по-малко. Бешикташ е на десета позиция с 6 точки от четири срещи.

Въпреки силното представяне на своя отбор, българският специалист изрази недоволство от играта в нападение на своите футболисти след мача.

"Вкарахме първия гол бързо, последван от втори, и това доведе до някои промени в стратегията ни. От този момент нататък започнахме да играем със затваряне на халфовата линия, предотвратявайки опитите на противника да търси възможности за гол. Преследвахме контраатаки. Искахме да използваме бързите си нападатели и този план проработи. Бешикташ е наистина опасен отбор и ако загубите концентрация дори за секунда, те могат веднага да създадат опасност. Това може да доведе до допускане на гол и проблеми. Работихме усилено през целия мач, за да бъдем добре организирани и да затваряме наказателните полета много ефективно“, каза Стоилов на пресконференцията след мача на стадион "Гюрсел Аксел".

"Потенциалът ни определено е много по-висок от това и можем да го направим. Има как да се справим много по-добре, особено с топката. Вярвам също, че можем да бъдем много по-добри физически и както споменах преди, трябва да повишим конкурентоспособността си на определени позиции. Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си. Имаме различен стил, който сега е по-агресивен, основан на натиск и динамичен. Правим селекцията си на тези принципи и вярвам, че този стил на футбол създава проблеми за много отбори, особено в Турция", добави той.

Стоилов добави, че клубът е в добро финансово състояние това лято, като е направил добри трансфери и че искат да увеличат пазарната стойност на играчите.

#Турска Суперлига 2025/26 #ФК Бешикташ #ФК Гьозтепе #Станимир Стоилов

