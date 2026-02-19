Хабиб Бей е новият старши треньор на Олимпик Марсилия

Хабиб Бей беше назначен за старши треньор на Олимпик Марсилия, малко повече от седмица, след като бе уволнен от Рен след поредица слаби резултати.

48-годишният наставник игра за „бяло-сините“ между 2003 и 2007 година, а по-късно през кариерата си носеше екипите на Нюкасъл и Астън Вила.

Първият му мач начело ще бъде в Лига 1 срещу Брест в петък.

Олимпик Марсилия е четвърти в таблицата с 40 точки, на 12 зад лидера Ланс. Отборът все още се състезава и в Купата на Франция, където ще се изправи срещу Тулуза в четвъртфиналите на 4 март.

Преди седмица предишният треньор Роберто Де Дзерби беше уволнен след разгромното поражение с 0:5 срещу Пари Сен Жермен и отпадането от Шампионската лига.



