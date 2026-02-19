БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Артелиаристите" пропуснаха да увеличат преднината си на върха във Висшата лига.

Късен гол обърка сметките на Арсенал
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал допусна втора поредна грешка във Висшата лига. Футболистите на Микел Артета сътвориха равенство с Уулвърхемптън след 2:2 в изтеглен мач от 31-ия кръг.

Букайо Сака откри резултата в петата минута, а Пиеро Инкапие удвои преднината в 56-ата минута.

"Вълците" върнаха един гол след красиво изпълнение на Уго Буено в 61-ата минута, а в добавеното време на второто полувреме резервата Том Едози изравни, въпреки че попадението бе записано като автогол на Рикардо Калифиори. До тази развръзка се стигна, след като Габриел Магаляеш и Давид Рая не се разбраха при една центрирана топка, двамата се сблъскаха и топката остана в Едози, който отправи удар, а на голлинията Калифиори не успя да избие.

Отборът на Микел Артета увеличи аванса си на върха на пет точки, но вторият Манчестър Сити е с мач по-малко и разликата може бъде намалена.

