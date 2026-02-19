Байер Леверкузен погледна смело към осминафиналите в Шампионска лига

Байер Леверкузен направи сериозна крачка към осминафиналите в Шампионска лига. Германците спечелиха при гостуването си на Олимпиакос с 2:0 в първия мач от плейофите.

Патрик Шик бе големият герой за „аспирините“, тъй като се разписа на два пъти. Той вкара между 60-та и 63-та минута.

Мехди Тареми се разписа за отбора от Пирея в края на първата част, но попадението беше отменено заради засада след намесата на видео асистент реферите.

Реваншът е на 24 февруари (вторник) в Леверкузен.