Милан сбърка срещу Комо

Милан направи грешна стъпка в битката за върха в Серия А, след като завърши 1:1 у дома срещу Комо в отложен мач от 24-тия кръг.

Гостите поведоха в 32-ата минута чрез Нико Пас, който се възползва от груба грешка на вратаря Майк Менян. След почивката „росонерите“ изравниха – в 64-ата минута Рафаел Леао се разписа с прехвърлящ удар след отличен пас на Ардон Яшари и неразчетено излизане на Жан Бюте.

Тимът на Масимилиано Алегри не впечатли с играта си и трудно създаваше положения, а самият наставник бе изгонен десет минути преди края след пререкания край тъчлинията.

Равенството оставя Милан на седем точки зад лидера Интер, макар че „росонерите“ вече са в серия от 24 поредни шампионатни мача без загуба. За Комо точката също е ценна в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.