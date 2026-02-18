БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Милан сбърка срещу Комо

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Равенството оставя Милан на седем точки зад лидера Интер.

Алегри
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан направи грешна стъпка в битката за върха в Серия А, след като завърши 1:1 у дома срещу Комо в отложен мач от 24-тия кръг.

Гостите поведоха в 32-ата минута чрез Нико Пас, който се възползва от груба грешка на вратаря Майк Менян. След почивката „росонерите“ изравниха – в 64-ата минута Рафаел Леао се разписа с прехвърлящ удар след отличен пас на Ардон Яшари и неразчетено излизане на Жан Бюте.

Тимът на Масимилиано Алегри не впечатли с играта си и трудно създаваше положения, а самият наставник бе изгонен десет минути преди края след пререкания край тъчлинията.

Равенството оставя Милан на седем точки зад лидера Интер, макар че „росонерите“ вече са в серия от 24 поредни шампионатни мача без загуба. За Комо точката също е ценна в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.

#Серия А 2025/26 #Комо #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
1
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
2
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
4
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
5
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
6
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
5
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
6
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...

Още от: Европейски футбол

Байер Леверкузен погледна смело към осминафиналите в Шампионска лига
Байер Леверкузен погледна смело към осминафиналите в Шампионска лига
Късен гол обърка сметките на Арсенал Късен гол обърка сметките на Арсенал
Чете се за: 01:12 мин.
Бодьо/Глимт зашемети Интер и мечтае все по-силно за осминафиналите Бодьо/Глимт зашемети Интер и мечтае все по-силно за осминафиналите
Чете се за: 03:32 мин.
След луд обрат и късна интрига: Брюж измъкна 3:3 от Атлетико Мадрид в инфарктен сблъсък След луд обрат и късна интрига: Брюж измъкна 3:3 от Атлетико Мадрид в инфарктен сблъсък
Чете се за: 02:50 мин.
Виляреал надви Леванте Виляреал надви Леванте
Чете се за: 00:40 мин.
Нюкасъл се развихри срещу Карабах Нюкасъл се развихри срещу Карабах
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ