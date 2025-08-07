Хачанов ще спори с Шелтън за титлата от Мастърса в Торонто

Карен Хачанов и Бен Шелтън ще играят за титлата на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Торонто с награден фонд от над 9 милиона долара.

В полуфиналите руснакът надигра с 6:3, 4:6, 7:6(4) водача в схемата Александър Зверев. Бившият №8 ще бъде на финал на Мастърс турнир за първи път от 2018 г. насам. Хачанов не стигна никак лесно до победата, като трябваше да отрази и мачбол на свой сервис при 6:5 гейма в третия сет. В тайбрека той губеше с 1-3 точки, но спечели следващите пет разигравания, за да си осигури три възможности да приключи срещата. При първата Хачанов не успя, но още при втората изпълни целта си.

Неговият съперник във финала Бен Шелтън е абсолютен дебютант в тази фаза на турнир от подобно ниво. Американецът се справи в полуфиналите със сънародника си Тейлър Фриц, №2 в схемата, за едва час и 19 минути след 6:4, 6:3. Шелтън не допусна да бъде пробит нито веднъж, като в същото време имаше множество възможности да вземе подаването на съперника си, което и успя да стори на три пъти.

До момента Хачанов и Шелтън са играли само веднъж помежду си, като това стана на турнира Мастърс в Индиън Уелс по-рано тази година. Тогава победата бе за американеца в два сета.