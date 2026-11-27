Световната футболна централа ФИФА е станала жертва на кибератака, при която са откраднати лични и служебни данни, съобщава „Ройтерс“. Хакерската група Handsome Boy Hacking Club (HBHC) твърди, че е успяла да получи достъп до над 12 гигабайта информация. По данни на източници, цитирани от различни медии, това количество представлява по-малко от 0,1% от всички данни, съхранявани от организацията.

Според информациите хакерите са се представили за служители на ФИФА, за да получат достъп до вътрешни документи. Сред откраднатите файлове има данни за самоличност и имиграционен статут, информация за ръководството, финансови отчети, правни документи, вътрешна управленска кореспонденция и екранни снимки. На 19 ноември групата е публикувала в социалната мрежа X изображение на файлове, които изглеждат като документи на световната футболна централа.

По първоначална информация сред откраднатите материали няма документи, свързани със спорното предложение „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), което е било отхвърлено след тазгодишното световно първенство.

От ФИФА потвърдиха за атаката и заявиха, че работят съвместно с компетентните органи за изясняване на случая.

„ФИФА може да потвърди, че е станала жертва на престъпна кибератака, довела до неразрешен достъп до ограничен набор от лична и бизнес информация“, заяви говорител на организацията.

От световната централа осъдиха категорично действията на хакерите и публикуването на откраднатите материали.