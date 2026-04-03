Халф на ЦСКА попадна в трансферните планове на Цървена звезда

Сръбският гранд Цървена звезда проявява сериозен интерес към полузащитника на ЦСКА Джеймс Ето’о, съобщава камерунското издание L’equipe 237.

Според информацията, 25-годишният футболист попада в трансферните планове на белградчани, които традиционно участват в европейските клубни турнири и са на път да спечелят нова титла в Сърбия.

Интерес към халфа има и от страна на Лудогорец, като подобни информации вече се появиха и в българските медии.

Джеймс Ето’о има договор с ЦСКА до лятото на 2027 година, което означава, че всеки клуб, желаещ да го привлече, ще трябва да заплати трансферна сума. Той бе привлечен в "Борисовата градина“ през лятото на 2024 година от Ботев Пловдив срещу около 1 милион евро.

През настоящия сезон Ето’о се намира в отлична форма. Той има 28 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е направил 9 асистенции, утвърждавайки се като ключова фигура в състава на "червените“.

Според специализирания сайт Transfermarkt, стойността на полузащитника е около 1.5 милиона евро, но от ЦСКА едва ли биха се разделили с него за подобна сума предвид възходящото му представяне.