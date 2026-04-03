Халф на ЦСКА попадна в трансферните планове на Цървена звезда

Сръбският шампион следи формата на камерунския футболист, интерес има и от Лудогорец

халф цска попадна трансферните планове цървена звезда
Сръбският гранд Цървена звезда проявява сериозен интерес към полузащитника на ЦСКА Джеймс Ето’о, съобщава камерунското издание L’equipe 237.

Според информацията, 25-годишният футболист попада в трансферните планове на белградчани, които традиционно участват в европейските клубни турнири и са на път да спечелят нова титла в Сърбия.

Интерес към халфа има и от страна на Лудогорец, като подобни информации вече се появиха и в българските медии.

Джеймс Ето’о има договор с ЦСКА до лятото на 2027 година, което означава, че всеки клуб, желаещ да го привлече, ще трябва да заплати трансферна сума. Той бе привлечен в "Борисовата градина“ през лятото на 2024 година от Ботев Пловдив срещу около 1 милион евро.

През настоящия сезон Ето’о се намира в отлична форма. Той има 28 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е направил 9 асистенции, утвърждавайки се като ключова фигура в състава на "червените“.

Според специализирания сайт Transfermarkt, стойността на полузащитника е около 1.5 милиона евро, но от ЦСКА едва ли биха се разделили с него за подобна сума предвид възходящото му представяне.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
