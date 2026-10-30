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Хамилтън: Няма друг пилот като мен във Формула 1

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Наскоро седемкратният световен шампион обяви, че иска да остане в спорта, за да сбъдне мечтата си да се състезава в Африка.

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Снимка: AP Photo
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Люис Хамилтън заяви, че е различен от всеки друг пилот, когото Формула 1 е виждала досега, и потвърди намерението си да продължи да се състезава и след навършването на 45 години.

Наскоро седемкратният световен шампион обяви, че иска да остане в спорта, за да сбъдне мечтата си да се състезава в Африка. Британецът от години води кампания за завръщането на Формула 1 на континента.

Шампионатът вече подписа 10-годишно споразумение с Руанда, което трябва да влезе в сила в началото на 30-те години на този век. Така Африка ще приеме състезание от Формула 1 за първи път от 1993 г. насам.

В момента Хамилтън е на 41 години и ще бъде поне на 45, когато това състезание се проведе. На пресконференция преди предстоящото Гран При на Мексико обаче той подчерта, че трябва да бъде разглеждан като изключение.

„През 70-годишната история на Формула 1 никога не е имало човек като мен. Чувствам се така, сякаш съм създаден по различен начин“, заяви британецът.

Разбира се, предстоят предизвикателства, които не мога да предвидя и които идват с възрастта. Но по пътя си съм чувал толкова много предварително изградени представи – например, че с годините времето за реакция се влошава. Видяхте ли реакциите ми в последното състезание? Бяха по-бързи от тези на някои от най-младите пилоти тук. Докато си готов да жертваш всичко, а аз съм готов да го направя в момента, няма причина да спираш. Не мога да кажа дали след четири години все още ще искам да правя същото, но сега съм напълно отдаден на това. Така ще бъде и в обозримо бъдеще“, добави Хамилтън.

Пилотът на Ферари се бори за второто място в класирането при състезателите през този сезон. Той е в конкуренция с още четирима пилоти за позицията зад убедителния лидер Кими Антонели от Мерцедес, който е с 21 години по-млад от Хамилтън.

Британецът имаше трудности през първия си сезон във Ферари, но настоящата кампания е значително по-положителна за него. Сред акцентите в представянето му е победата в Гран При на Барселона през юни.

Хамилтън е категоричен, че вече е доказал способността си да се състезава на най-високо ниво.

„Времето ще покаже дали ще бъда тук и през 30-те години. Не искам да оставам по-дълго, отколкото трябва, в смисъл да продължавам, когато вече не показвам необходимото ниво. Не искам да карам, ако представянето ми наистина е спаднало. Миналата година всички смятаха, че това вече се е случило, но аз доказах, че грешат. Ще продължа да се опитвам да го правя“, завърши британецът.

#Люис Хамилтън

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