Хамилтън: Няма друг пилот като мен във Формула 1

Люис Хамилтън заяви, че е различен от всеки друг пилот, когото Формула 1 е виждала досега, и потвърди намерението си да продължи да се състезава и след навършването на 45 години.

Наскоро седемкратният световен шампион обяви, че иска да остане в спорта, за да сбъдне мечтата си да се състезава в Африка. Британецът от години води кампания за завръщането на Формула 1 на континента.

Шампионатът вече подписа 10-годишно споразумение с Руанда, което трябва да влезе в сила в началото на 30-те години на този век. Така Африка ще приеме състезание от Формула 1 за първи път от 1993 г. насам.

В момента Хамилтън е на 41 години и ще бъде поне на 45, когато това състезание се проведе. На пресконференция преди предстоящото Гран При на Мексико обаче той подчерта, че трябва да бъде разглеждан като изключение.

„През 70-годишната история на Формула 1 никога не е имало човек като мен. Чувствам се така, сякаш съм създаден по различен начин“, заяви британецът.

„Разбира се, предстоят предизвикателства, които не мога да предвидя и които идват с възрастта. Но по пътя си съм чувал толкова много предварително изградени представи – например, че с годините времето за реакция се влошава. Видяхте ли реакциите ми в последното състезание? Бяха по-бързи от тези на някои от най-младите пилоти тук. Докато си готов да жертваш всичко, а аз съм готов да го направя в момента, няма причина да спираш. Не мога да кажа дали след четири години все още ще искам да правя същото, но сега съм напълно отдаден на това. Така ще бъде и в обозримо бъдеще“, добави Хамилтън.

Пилотът на Ферари се бори за второто място в класирането при състезателите през този сезон. Той е в конкуренция с още четирима пилоти за позицията зад убедителния лидер Кими Антонели от Мерцедес, който е с 21 години по-млад от Хамилтън.

Британецът имаше трудности през първия си сезон във Ферари, но настоящата кампания е значително по-положителна за него. Сред акцентите в представянето му е победата в Гран При на Барселона през юни.

Хамилтън е категоричен, че вече е доказал способността си да се състезава на най-високо ниво.