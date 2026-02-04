Хари Кейн отново не тренира с Байерн

Байерн Мюнхен продължава подготовката си за съботния мач от Бундеслигата срещу Хофенхайм без водещия си нападател Хари Кейн, съобщава ДПА. Английският национал пропусна и днешната тренировка поради заболяване.

Добрата новина за баварците е завръщането на защитника Конрад Лаймер, който се включи в заниманията за първи път след контузията си при победата с 3:1 над Кьолн на 14 януари.

След два поредни мача без победа, включително първата загуба за сезона от Аугсбург, Байерн ще се опита да върне стабилността в играта и да събере трите точки срещу Хофенхайм.

В класирането баварците водят с шест точки пред втория Борусия Дортмунд, докато Хофенхайм заема трето място, само на три точки зад подгласника.