БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хърватия ще се опита да затвърди страхотното си представяне в световните квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Хърватите ще търсят нова победа в пресявките, този път на чешка земя.

Хърватия ще се опита да затвърди страхотното си представяне в световните квалификации
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико се завръщат. Осем мача ще дадат старт на октомврийския цикъл, който стартира тази вечер.

В един от най-интригуващите от тях Чехия е домакин на Хърватия в сблъсък от група L. Срещата е с начален час 21:45. Хърватите са начело в групата с пълен актив от 12 точки след първите си четири двубоя. „Шахматистите“ са повече от убедителни имат четири победи, печелейки с обща голова разлика 17:1, като единственият гол във вратата им падна именно от чехите при разгромното 5:1 в полза на Златко Далич и компания.

Чехите от своя страна са на втора позиция със същия точков актив, но с мач повече. Разликата е неприятният за тях резултат в Хърватия. По всяка вероятност това ще са и първите два отбора в крайното подреждане на групата, тъй като Фарьорски острови и Черна гора са с по шест точки, а Гибралтар вече беше елиминиран от по-нататъшна борба за класиране на Мондиала.

Победителят от Чехия – Хърватия обаче ще посегне към първото място, което осигурява директен билет за Мондиал 2026.

Програмата за мачовете в четвъртък:

Група С

21:45

Беларус – Дания

Шотландия – Гърция

Група G

19:00, Финландия – Литва

21:45, Малта – Нидерландия

Група H

21:45

Австрия – Сан Марино

Кипър – Босна и Херцеговина

Група L

21:45

Чехия – Хърватия

Фарьорски острови – Черна гора

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Хърватия по футбол за мъже #Национален отбор на Чехия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
4
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
5
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
6
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европейски футбол

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Виляреал и Барселона ще играят в Маями на 20 декември Виляреал и Барселона ще играят в Маями на 20 декември
Чете се за: 01:25 мин.
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Чете се за: 01:02 мин.
Закърмени с футбол Закърмени с футбол
Чете се за: 03:30 мин.
Рома постави ултиматум на Дибала Рома постави ултиматум на Дибала
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в...
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ