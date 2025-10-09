Хърватия ще се опита да затвърди страхотното си представяне в световните квалификации

Хърватите ще търсят нова победа в пресявките, този път на чешка земя.
Квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико се завръщат. Осем мача ще дадат старт на октомврийския цикъл, който стартира тази вечер.
В един от най-интригуващите от тях Чехия е домакин на Хърватия в сблъсък от група L. Срещата е с начален час 21:45. Хърватите са начело в групата с пълен актив от 12 точки след първите си четири двубоя. „Шахматистите“ са повече от убедителни имат четири победи, печелейки с обща голова разлика 17:1, като единственият гол във вратата им падна именно от чехите при разгромното 5:1 в полза на Златко Далич и компания.
Чехите от своя страна са на втора позиция със същия точков актив, но с мач повече. Разликата е неприятният за тях резултат в Хърватия. По всяка вероятност това ще са и първите два отбора в крайното подреждане на групата, тъй като Фарьорски острови и Черна гора са с по шест точки, а Гибралтар вече беше елиминиран от по-нататъшна борба за класиране на Мондиала.
Победителят от Чехия – Хърватия обаче ще посегне към първото място, което осигурява директен билет за Мондиал 2026.
Програмата за мачовете в четвъртък:
Група С
21:45
Беларус – Дания
Шотландия – Гърция
Група G
19:00, Финландия – Литва
21:45, Малта – Нидерландия
Група H
21:45
Австрия – Сан Марино
Кипър – Босна и Херцеговина
Група L
21:45
Чехия – Хърватия
Фарьорски острови – Черна гора