Хърватия ще се опита да затвърди страхотното си представяне в световните квалификации

Квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико се завръщат. Осем мача ще дадат старт на октомврийския цикъл, който стартира тази вечер.

В един от най-интригуващите от тях Чехия е домакин на Хърватия в сблъсък от група L. Срещата е с начален час 21:45. Хърватите са начело в групата с пълен актив от 12 точки след първите си четири двубоя. „Шахматистите“ са повече от убедителни имат четири победи, печелейки с обща голова разлика 17:1, като единственият гол във вратата им падна именно от чехите при разгромното 5:1 в полза на Златко Далич и компания.

Чехите от своя страна са на втора позиция със същия точков актив, но с мач повече. Разликата е неприятният за тях резултат в Хърватия. По всяка вероятност това ще са и първите два отбора в крайното подреждане на групата, тъй като Фарьорски острови и Черна гора са с по шест точки, а Гибралтар вече беше елиминиран от по-нататъшна борба за класиране на Мондиала.

Победителят от Чехия – Хърватия обаче ще посегне към първото място, което осигурява директен билет за Мондиал 2026.

Програмата за мачовете в четвъртък:

Група С

21:45

Беларус – Дания

Шотландия – Гърция

Група G

19:00, Финландия – Литва

21:45, Малта – Нидерландия

Група H

21:45

Австрия – Сан Марино

Кипър – Босна и Херцеговина

Група L

21:45

Чехия – Хърватия

Фарьорски острови – Черна гора