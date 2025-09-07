БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хавиер Ибаниес с безпроблемно класиране на осминафиналите на световното по бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Българският национал отказа американец.

хавиер ибаниес тръгва париж бронза категория боксовия турнир
Слушай новината

Хавиер Ибаниес продължава към осминафиналите на световното първенство по бокс в Ливърпул. Българският национал срази Орландо Замора-Гарсия с 4:0 гласа в категория до 55 килограма.

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж проведе много убедително срещата. Той взе леко предимство в първия рунд, вдигна нивото значително във втория, а в третия се забавляваше на ринга по пътя към успеха срещу американеца.

За място на четвъртфиналите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион за мъже до 23 години от София 2024. Двубоят им ще се проведе в следобедната сесия на 9 септември.

Малко по-късно днес предстои дебюта на Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа.

Във вечерната сесия България ще има още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

Свързани статии:

Радослав Росенов с място на осминафиналите на световното първенство по бокс
Радослав Росенов с място на осминафиналите на световното първенство по бокс
Българинът отказа представител на Азербайджан на шампионата в...
Чете се за: 01:07 мин.
#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Хавиер Ибанес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои
2
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
3
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
4
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
5
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
6
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Други спортове

Уилиам Чолов откри участието си на световното първенство по бокс с победа
Уилиам Чолов откри участието си на световното първенство по бокс с победа
Алекс Маркес триумфира в Гран при на Каталуня в MotoGP и сложи край на победната серия на своя брат Марк Алекс Маркес триумфира в Гран при на Каталуня в MotoGP и сложи край на победната серия на своя брат Марк
Чете се за: 01:55 мин.
Златен медал за България от световното първенство по шоудаун в Чехия Златен медал за България от световното първенство по шоудаун в Чехия
Чете се за: 03:07 мин.
Угандецът Исмаил Сенанджи е носител на купата при мъжете в 40-ия лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково Угандецът Исмаил Сенанджи е носител на купата при мъжете в 40-ия лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково
Чете се за: 02:02 мин.
Испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуния в Мото 2 Испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуния в Мото 2
Чете се за: 02:37 мин.
Балканските шампионки по конен спорт Драга Тодорова и Марта Колушева: Целият отбор се справи страхотно Балканските шампионки по конен спорт Драга Тодорова и Марта Колушева: Целият отбор се справи страхотно
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ