Хавиер Ибаниес с безпроблемно класиране на осминафиналите на световното по бокс

Хавиер Ибаниес продължава към осминафиналите на световното първенство по бокс в Ливърпул. Българският национал срази Орландо Замора-Гарсия с 4:0 гласа в категория до 55 килограма.

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж проведе много убедително срещата. Той взе леко предимство в първия рунд, вдигна нивото значително във втория, а в третия се забавляваше на ринга по пътя към успеха срещу американеца.

За място на четвъртфиналите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион за мъже до 23 години от София 2024. Двубоят им ще се проведе в следобедната сесия на 9 септември.

Малко по-късно днес предстои дебюта на Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа.

Във вечерната сесия България ще има още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.