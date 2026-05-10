Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
ЗАПАЗЕНИ

Хавиер Рибалта: Мартин Георгиев ще има по-важна роля в АЕК Атина

Спорт
Българският защитник е разглеждан като основна алтернатива на десния бек, въпреки плановете за нови попълнения през лятото

Снимка: Startphoto.bg
Българският бранител Мартин Георгиев ще има по-значима роля в състава на АЕК Атина през следващия сезон, стана ясно от изказване на спортния директор на клуба Хавиер Рибалта.

Въпреки намеренията на старши треньора Марко Николич да подсили защитата с нов десен бек и централен бранител, българският футболист остава в плановете на „жълто-черните“.

"Георгиев е инвестиция за нас и трябва да има по-важна роля. Той ще бъде високо в йерархията на защитниците и ще бъде алтернатива на Рота на десния бек“, заяви Рибалта.

От своя страна Николич подчерта, че разширяването на състава е наложително с оглед очакваното участие на тима в европейските клубни турнири.

"Изискванията са високи, а Шампионската лига ще бъде едно от най-големите предизвикателства пред клуба. Не бива да допускаме грешки в планирането“, коментира наставникът.

АЕК се намира в отлична позиция в гръцкото първенство, като води в класирането и е близо до титлата. Тимът почти сигурно ще си осигури участие в Шампионската лига, което налага допълнително повишаване на конкуренцията в състава.

Въпреки предстоящата селекция, от клуба ясно показват доверие към Георгиев, който се очаква да получи повече игрово време и да затвърди мястото си в отбора през следващата кампания.

#ФК АЕК Атина #Мартин Георгиев

