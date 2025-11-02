БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хелен Обири спечели Маратона на Ню Йорк

Спорт
Бенсон Кипруто бе над всички при мъжете.

Хелен Обири спечели Маратона на Ню Йорк
Снимка: БГНЕС
Кенийката Хелен Обири, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през миналото лято, спечели Маратона на Ню Йорк за втори път след 2023, като направи рекорд на трасето - 2:19.51 часа. 35-годишната Обири изпревари сънародничката си Шарон Локеди, която завърши с време 2:20.07 часа. И двете подобриха рекорда на Маргарет Окайо от 2003 - 2:22.31. Олимпийската шампионка от Париж - Сифан Хасан от Нидерландия, остана едва на шесто място, два месеца след като спечели маратона в Сидни.

Миналогодишната шампионка - Шейла Чепкируи (Кения), завърши на трето място с време 2:20.24 часа.

В мъжкото бягане също имаше пълен триумф на Кения, като атлети от тази страна заеха местата на подиума. Бенсон Кипруто победи с време 2:08.09 часа, като изпревари с 16 стотни Александър Мутисо и 47 секунди третия - Алберт Корир.

Легендата Елиуд Кипчоге, който е на 40 години, завърши на 17-о място в време 2:14.36.

