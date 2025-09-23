БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хенрик Ридстьорм: Лудогорец е труден опонент

Чете се за: 02:10 мин.
Имаме вътрешни проблеми, които ни пречат, каза треньорът на Малмьо преди мача с разградчани в Лига Европа.

Хенрик Ридстьорм: Лудогорец е труден опонент
Слушай новината

Хенрик Ридстьорм смята, че Лудогорец е труден опонент. Старши треньорът на Малмьо смята, че разградчани са опасни в атака.

Той говори на пресконференцията преди старта на мача между двата отбора в Лига Европа, коментира и проблемите на шведите.

"Лудогорец може да е непознат тим за широката публика в Швеция, но e шампион на България 14 години поред. Ясно е, че това е труден опонент. Трябва да бъдем умни. Силните страни на Лудогорец са в атака. Българите са опасни по крилата и в нападение и трябва да внимаваме за тях. Нещото, от което се нуждаем, е постоянство. Мисля, че играем добре, но имаме вътрешни проблеми, които ни пречат. Знам на какво са способни моите футболисти, знам колко добри сме в трудните ситуации и утрешни сме решени да покажем, че можем да излизаме от тях“, бяха първите му думи.

"Надявам се да сме по-стабилни тази година, спрямо миналата в Лига Европа. Тогава не подходихме достатъчно отговорно към някои срещи. Вместо да сме дисциплинирани, ние допускахме леки голове и бяхме принудени да догонваме. Надявам се, че ще сме по-добри. Сега играем по-директен футбол. Утре искаме да излезем, да предизвикаме себе си, но без да губим баланса и да нараняваме сами себе си“, добави наставникът.

"Подобни мачове са привилегия. Въпреки лошите ни резултати в първенството, феновете все още са зад нас. Такава подкрепа може да доведе до много положителни неща, но и до големи разочарования. Знам, че хората тук ги е истинска грижа за представянето на Малмьо. Иска ми се утре по трибуните да ври и кипи. Подкрепата на феновете може да ни помогне", завърши Ридстрьом.

