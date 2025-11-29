Херо: Беше трудно, но играчите се раздадоха

Новият треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров очаквано беше доволен след първата си победа начело на тима. „Канарчетата“ се наложиха с 2:1 срещу Черно море в двубой от 17-ия кръг на Първа лига.

"Черно море е много силен отбор за нашето ниво. Създадохме нужната организация в защита, става въпрос за целия отбор. Головите положения пред нашата врата бяха много малко и това говори за добра концентрация. Това наклони везните и успяхме да вкараме положенията си, въпреки че не бяха много. Смятам, че играчите се раздадоха. Беше трудно, но най-важното беше победата", сподели Димитров.

"Много е трудно, от няколко дена работя с тези футболисти. Искам да се запозная с характера и качествата на футболистите. Не играя само с една схема, търся вариативност и ще търсим възможности според противника ни", каза още специалистът.