Херо: Беше трудно, но играчите се раздадоха

Спорт
Специалистът записа първа победа начело на Ботев (Пловдив).

Димитър Димитров, Херо
Снимка: Startphoto.bg
Новият треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров очаквано беше доволен след първата си победа начело на тима. „Канарчетата“ се наложиха с 2:1 срещу Черно море в двубой от 17-ия кръг на Първа лига.

"Черно море е много силен отбор за нашето ниво. Създадохме нужната организация в защита, става въпрос за целия отбор. Головите положения пред нашата врата бяха много малко и това говори за добра концентрация. Това наклони везните и успяхме да вкараме положенията си, въпреки че не бяха много. Смятам, че играчите се раздадоха. Беше трудно, но най-важното беше победата", сподели Димитров.

"Много е трудно, от няколко дена работя с тези футболисти. Искам да се запозная с характера и качествата на футболистите. Не играя само с една схема, търся вариативност и ще търсим възможности според противника ни", каза още специалистът.

"Днес малко по-добре стояхме физически, но има много резерви към това. Имам един ден по-малко като почивка от Арда. Когато се правят календари, тези неща са много важни, предстои и пътуване, трябват равни условия. Нужно е да се възстановим добре, ще бъде тежък мач. Казах на Илиан Илиев, че е време да излезе в чужбина, за да го настигна. Той ми е добър приятел и колега", завърши шеговито Димитър Димитров.

"Канарчетата" се наложиха с 2:1 у дома над Черно море.
Чете се за: 02:27 мин.
