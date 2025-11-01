Хетафе се справи с Жирона

Хетаефе постигна втори пореден успех в Ла Лига. На свой терен тимът отказа Жирона с 2:1 в първия ма от 11-ия кръг. Така „сините“ се изкачиха на шесто място в класирането със 17 точки. Еспаньол има една повече на пета позиция.

Марио Мартин, играещ под наем от Реал Мадрид, изведе Хетафе напред 19 минути преди края, когато се разписа с глава след центриране на Луис Мия от статично положение. Борха Майорал увеличи преднината на "сините" в 86-ата минута, а Кристиан Стуани върна един гол за гостите в добавеното време.

Хетафе записа първа победа от четири домакинства от началото на сезона, а Жирона допусна шесто поражение и остана на дъното на Ла Лига със седем точки. Каталунците са с две загуби в последните си пет мача и са равни по точки с предпоследния Реал Овиедо.