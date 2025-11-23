БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хеттрик на Еберечи Езе оцвети северен Лондон в червено
Атакуващият полузащитник направи вечерта своя, след като стана първият футболист от 46 години насам, отбелязал 3 гола в мач между Арсенал и Тотнъм.

Арсенал - Еберечи Езе
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал спечели категорично дербито на северен Лондон срещу Тотнъм с 4:1 на стадион "Емирейтс" в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. След разочароващото равенство срещу Съндърланд преди паузата за националните отбори, възпитаниците на Микел Артета се върнаха на правилния път, благодарение на хеттрик на Еберечи Езе.

Атакуващият полузащитник направи вечерта своя, след като стана първият футболист от 46 години насам, отбелязал 3 гола в мач между големите съперници.

Така "топчиите" отново отвориха по-голяма дистанция между себе си и преките си преследвачи, като те вече водят с 6 точки на втория Челси, 7 на третия Манчестър Сити и 11 на шампиона Ливърпул, както и на днешния си гост. Момчетата на Томас Франк заемат деветата позиция в класирането.

Първата добра възможност в дербито се откри още в третата минута, когато Деклан Райс можеше собственоръчно да завърши атаката, която си създаде. Английският халф отне топката в средата на терена и после я получи в наказателното поле на съперника след копнат пас от Еберечи Езе, но Гулиелмо Викарио се позиционира добре и спаси.

Арсенал се установи в половината на своите гости и се опитваха да го пробият с постепенни атаки, но Тотнъм, който днес излезе с петима в отбрана, успяваше да неутрализира офанзивните футболисти на "артилеристите".

Това се промени в 36-ата минута, когато Микел Мерино се дръпна малко по-назад от поста си на нападател и прати страхотен извеждащ пас към Леандро Тросар, чийто шут рикошира съвсем леко в Мики ван де Вен, за да стане неспасяем за Викарио.

Пет минути по-късно Арсенал нанесе втория си удар, благодарение на Езе. Бившият играч на Кристъл Палас, който беше свързван с трансфер в Тотнъм през лятото, получи кълбото от Деклан Райс, преодоля двама защитници на "шпорите" и със силен изстрел даде спокойствие на своя тим преди почивката.

Надеждите на гостите да се върнат в двубоя бяха съкрушени преди да изтече една минута от второто полувреме, когато Юриен Тимбер се възползва от свободното пространство, за да навлезе навътре и подаде към Езе, който удвои головия си актив - този път с по-слабия си ляв крак.

В 55-ата минута Тотнъм взе глътка въздух с първия си изстрел към вратата на големия съперник. Мартин Зубименди изгуби топката в опасна зона, а Ричарлисон забеляза, че Давид Рая не е на правилната позиция и с прехвърлящ удар от около 40 метра развали сухата мрежа за "топчиите".

Домакините обаче не позволиха тази грешка да развали настроението на "Емирейтс", а във 76-ата минута Еберечи Езе оформи своя хеттрик, превръщайки се в големия герой за селекцията на Микел Артета в дербито на северен Лондон. Три минути по-късно самоотвержено спасяване на Викарио предотврати и четвърти гол на атакуващия халф на "артилеристите".

В следващия 13-и кръг на Висшата лига и двата тима от северен Лондон ще имат нови градски дербита, като Арсенал гостува на Челси на 30 ноември, докато Тотнъм приема Фулъм на 29-и.

Преди това и двата отбора имат ангажимент в УЕФА Шампионска лига - "артилеристите" са домакини на германския колос Байерн Мюнхен, докато "шпорите" ще играят в дома на европейския шампион Пари Сен Жермен (Франция). И двата мача са на 26 ноември.

