Хиляди австралийци без ток след удар на тропически циклон в Северната територия

Хиляди хора в Северната територия на Австралия останаха без ток, след като тропическият циклон „Фина“ премина през района с бурни ветрове. Най-силно засегнат беше град Даруин, където поривите достигнаха 205 км/ч.

Около 19 000 домакинства са без електричество, има нанесени щети по сгради и наводнени пътища, но засега няма данни за пострадали. Летището в Даруин, което беше затворено заради циклона, започва подготовка да възобнови полетите, когато условията позволят.

Циклоните от трета категория могат да разрушават сгради, да унищожават посеви, да повалят дървета и да прекъсват електроснабдяването. През март друг силен циклон - „Алфред“ удари щата Куинсланд и остави стотици хиляди жители без ток.