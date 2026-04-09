Холгер Руне потвърди първи турнир от октомври насам

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Турнирът ще се проведе в периода 17–23 май.

Холгер Руне Барселона
Снимка: БГНЕС
Холгер Руне може да се завърне на корта по време на турнира Hamburg Open през май. Датчанинът потвърди в социалните мрежи в четвъртък, че планира участие в надпреварата от категория ATP 500 на клей.

Руне е извън игра от октомври заради травма в ахилеса, получена по време на турнира в Стокхолм. 22-годишният тенисист, който все още фигурира в списъка с участници за Мастърс 1000 турнира в Рим в началото на май, ще запише третото си участие в Хамбург. През 2024 година той достигна до четвъртфиналите там.

Преди контузията си Руне имаше баланс от 36 победи и 22 загуби през 2025 година. Най-силният му момент дойде на клей в Барселона, където победи Карлос Алкарас на финала и спечели петата си титла на ниво ATP.

Бившият №4 в световната ранглиста се очаква да участва в Хамбург заедно с Александър Зверев и действащия шампион Флавио Коболи. Турнирът ще се проведе в периода 17–23 май.

#тенис турнир в Хамбург 2026 #Холгер Руне

