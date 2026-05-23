БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:02 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Без Артур Фис на "Ролан Гарос"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Контузия извади французина от Откритото първенство на Франция.

Без Артур Фис на "Ролан Гарос"
Снимка: БТА
Слушай новината

Артур Фис, най-високопоставеният френски тенисист под номер 19, се оттегли от Откритото първенство на Франция поради контузия на бедрото.

Фис се отказа в първия сет от откриващия си мач на турнира от сериите "Мастърс" в Италия в последната си надпревара преди "Ролан Гарос". 21-годишният французин каза, че бедрото му „го притеснява много“ и въпреки че прегледите не разкриха никакви проблеми, той все още чувства „много силна болка“.

„Така че не можах да тренирам през последните две седмици. Всъщност тренировката днес беше първата ми от две седмици преди в Рим. Няма да бъда 100% годен да играя на турнира и няма да поемам никакви рискове, както направих миналата година“, добави той, цитиран от АП.

Фис се оттегли от миналогодишното Открито първенство на Франция след втория кръг поради стрес фрактура в долната част на гърба. Той се представи доста напоследък, за да даде надежда на местните фенове, че може да стане първият французин, спечелил "Ролан Гарос" след Яник Ноа през 1983-а. След като пропусна втората половина на миналата година поради контузия на гърба, той записа 22 победи и 7 загуби тази година с добри резултати в Доха, Индиън Уелс, Калифорния, Маями и Мадрид. Фис също така спечели титла на турнира на клей корт в Барселона.

Той трябваше да започне срещу 41-годишния Стан Вавринка, шампионът от 2015-а., който ще се появи за последно на Откритото първенство на Франция. Сега Вавринка ще се изправи срещу квалификант.

Турнирът в Париж започва в неделя.

#Ролан Гарос 2026 #Артюр Фис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
4
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
5
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Тенис

Перуанец преодоля проблемите за титлата в Хамбург
Перуанец преодоля проблемите за титлата в Хамбург
Лърнър Тиен над всички в Женева Лърнър Тиен над всички в Женева
Чете се за: 01:22 мин.
Ема Наваро триумфира в Страсбург след трисетова битка във финала Ема Наваро триумфира в Страсбург след трисетова битка във финала
Чете се за: 01:15 мин.
Петра Марчинко спечели първа титла в кариерата си след триумф в Рабат Петра Марчинко спечели първа титла в кариерата си след триумф в Рабат
Чете се за: 01:00 мин.
Тенисистите в открит конфликт с Ролан Гарос за разпределението на приходите Тенисистите в открит конфликт с Ролан Гарос за разпределението на приходите
Чете се за: 02:37 мин.
Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР) "В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива 60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Румен Спецов: „Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на...
Чете се за: 12:02 мин.
У нас
Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ