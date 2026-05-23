Без Артур Фис на "Ролан Гарос"

Артур Фис, най-високопоставеният френски тенисист под номер 19, се оттегли от Откритото първенство на Франция поради контузия на бедрото.

Фис се отказа в първия сет от откриващия си мач на турнира от сериите "Мастърс" в Италия в последната си надпревара преди "Ролан Гарос". 21-годишният французин каза, че бедрото му „го притеснява много“ и въпреки че прегледите не разкриха никакви проблеми, той все още чувства „много силна болка“.

„Така че не можах да тренирам през последните две седмици. Всъщност тренировката днес беше първата ми от две седмици преди в Рим. Няма да бъда 100% годен да играя на турнира и няма да поемам никакви рискове, както направих миналата година“, добави той, цитиран от АП.

Фис се оттегли от миналогодишното Открито първенство на Франция след втория кръг поради стрес фрактура в долната част на гърба. Той се представи доста напоследък, за да даде надежда на местните фенове, че може да стане първият французин, спечелил "Ролан Гарос" след Яник Ноа през 1983-а. След като пропусна втората половина на миналата година поради контузия на гърба, той записа 22 победи и 7 загуби тази година с добри резултати в Доха, Индиън Уелс, Калифорния, Маями и Мадрид. Фис също така спечели титла на турнира на клей корт в Барселона.

Той трябваше да започне срещу 41-годишния Стан Вавринка, шампионът от 2015-а., който ще се появи за последно на Откритото първенство на Франция. Сега Вавринка ще се изправи срещу квалификант.

Турнирът в Париж започва в неделя.