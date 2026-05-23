Тенисистите в открит конфликт с Ролан Гарос за разпределението на приходите

Елитът на световния тенис влезе в открит конфликт с организаторите на Ролан Гарос дни преди старта на надпреварата в Париж. Основната причина за напрежението остава разпределението на наградния фонд и делът, който състезателите получават от общите приходи на турнирите от Големия шлем.

Въпреки увеличението на премиите, водещите тенисисти изразиха недоволството си от факта, че при мейджърите те получават значително по-малък процент в сравнение с турнирите от ATP тура. Според тях настоящият модел не отразява реалния принос на играчите към зрелището и финансовия успех на събитията.

"Не става въпрос за това, че искаме още пари. Става въпрос просто за справедливост“, заяви Фриц, подчертавайки усещането сред тенисистите, че диалогът с организаторите е недостатъчен.

Световният №1 Синер също застана твърдо зад позицията на играчите, като акцентира върху значението на уважението към труда им.

"Без нас тези турнири няма как да се проведат“, каза италианецът.

Some of the world's top tennis players have been cutting short their media duties ahead of the French Open in a protest against prize money



The players taking part in the protest want Grand Slams to offer a greater share of the revenue for prize money pic.twitter.com/rvkd2Q5fCt — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2026

От своя страна Сабаленка демонстрира недоволството си по време на пресконференция, която прекъсна преждевременно в знак на протест, настоявайки за по-справедливо разпределение на приходите.

Организаторите на турнира обаче контрират, че значителна част от средствата се реинвестират в инфраструктура и развитието на тениса, включително модернизацията на комплекса в Париж. Според тях увеличаването на дела за играчите би се отразило на дългосрочните инвестиции в спорта.

Очаква се напрежението да се задълбочи в следващите седмици, особено с наближаването на следващия турнир от Големия шлем – „Уимбълдън“, където темата за финансовото разпределение отново ще бъде на дневен ред.