БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Тенисистите в открит конфликт с Ролан Гарос за разпределението на приходите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Водещите играчи, сред които Яник Синер, Арина Сабаленка и Тейлър Фриц, настояват за по-справедлив дял от приходите на турнирите от Големия шлем

Тенисистите в открит конфликт с Ролан Гарос за разпределението на приходите
Снимка: AP Photo

Елитът на световния тенис влезе в открит конфликт с организаторите на Ролан Гарос дни преди старта на надпреварата в Париж. Основната причина за напрежението остава разпределението на наградния фонд и делът, който състезателите получават от общите приходи на турнирите от Големия шлем.

Въпреки увеличението на премиите, водещите тенисисти изразиха недоволството си от факта, че при мейджърите те получават значително по-малък процент в сравнение с турнирите от ATP тура. Според тях настоящият модел не отразява реалния принос на играчите към зрелището и финансовия успех на събитията.

"Не става въпрос за това, че искаме още пари. Става въпрос просто за справедливост“, заяви Фриц, подчертавайки усещането сред тенисистите, че диалогът с организаторите е недостатъчен.

Световният №1 Синер също застана твърдо зад позицията на играчите, като акцентира върху значението на уважението към труда им.

"Без нас тези турнири няма как да се проведат“, каза италианецът.

От своя страна Сабаленка демонстрира недоволството си по време на пресконференция, която прекъсна преждевременно в знак на протест, настоявайки за по-справедливо разпределение на приходите.

Организаторите на турнира обаче контрират, че значителна част от средствата се реинвестират в инфраструктура и развитието на тениса, включително модернизацията на комплекса в Париж. Според тях увеличаването на дела за играчите би се отразило на дългосрочните инвестиции в спорта.

Очаква се напрежението да се задълбочи в следващите седмици, особено с наближаването на следващия турнир от Големия шлем – „Уимбълдън“, където темата за финансовото разпределение отново ще бъде на дневен ред.

Свързани статии:

Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос
Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос
Отсъствието на Карлос Алкарас отваря пътя пред италианеца, докато...
Чете се за: 03:52 мин.
#Ролан Гарос 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
4
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: ATP

Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем
Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем
Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос Яник Синер е големият фаворит в Париж, дамската схема обещава интрига на Ролан Гарос
Чете се за: 03:52 мин.
Мариано Навоне лиши Каспер Рууд от възможността да се бори за четвърта титла в Женева Мариано Навоне лиши Каспер Рууд от възможността да се бори за четвърта титла в Женева
Чете се за: 01:20 мин.
Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж
Чете се за: 02:42 мин.
Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева
Чете се за: 01:57 мин.
Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ