Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Перуанец преодоля проблемите за титлата в Хамбург

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Игнасио Бусе стана първият тенисист от Перу, който печели титла на ниво ATP.

Снимка: БТА
Перуанецът Игнасио Бусе спечели титлата на турнира по тенис на клей в Хамбург (Германия) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 219 670 евро.

22-годишният квалификант победи шестия поставен представител на домакините Томи Пол със 7:6(6), 4:6, 6:3 след повече от три часа на корта, за да завоюва трофея.

Бусе получи лечение заради световъртеж само след пет гейма и изглеждаше, че силите му бързо намаляват, след като изостана с 0:4 във втория сет, но се съвзе и надделя над Пол, за да вземе първата си титла от АТП. В решителния третия сет той поведе с 5:1 и без проблеми затвори мача.

Той е първият перуанец, спечелил титлата от АТП, откакто Луис Хорна стана шампион във Виня дел Мар през 2007-а. Той се присъединява към Пабло Арая (една титла), Хайме Изага (осем титли) и Луис Хорна (две титли) като единствените шампиони на сингъл от южноамериканската нация. Арая беше на трибуните в Хамбург, за да гледа триумфа на своя сънародник.

Бусе е и първият квалификант, триумфирал в АТП, след изненадващото представяне на Валентен Вашро на турнира "Мастърс" в Шанхай през миналия октомври. Той е третият квалификант, станал шампион в АТП 500 в историята на сериите (от 2009 година насам), след като Николоз Басилашвили взе трофея в Хамбург през 2018-а, а Даниил Медведев триумфира в Токио същата година.

#тенис турнир в Хамбург 2026 #Игнасио Бусе #Томи Пол

