Ема Наваро триумфира в Страсбург след трисетова битка във финала

Американската тенисистка Ема Наваро спечели титлата на турнира от категория WTA 500 в Страсбург, след като надигра Виктория Мбоко с 6:0, 5:7, 6:2 във финалната среща.

Наваро започна двубоя по впечатляващ начин и доминираше изцяло в първия сет, който спечели без да даде гейм на съперничката си за 39 минути. Във втората част обаче канадката намери ритъма си и въпреки че изоставаше, успя да изравни резултата след пробив при 5:5 и да вкара мача в решителен сет.

В третата част американката отново пое инициативата, поведе убедително с 4:1 и без колебание затвори срещата при 6:2, за да стигне до крайния успех.

Това е първа титла на клей и общо трета в кариерата на Наваро, която остава безгрешна във финали с три победи от три мача. За Мбоко това беше трето участие във финал, но тя продължава да има само един трофей във визитката си, спечелен в Монреал през 2025 година.