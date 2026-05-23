Петра Марчинко спечели първа титла в кариерата си след триумф в Рабат

Хърватската тенисистка Петра Марчинко спечели първата титла в кариерата си, след като триумфира на турнира на клей от категория WTA 250 в Рабат (Мароко) с награден фонд 283 347 долара.

Поставената под номер 6 в схемата Марчинко започна убедително финалния двубой срещу Анна Калинина (Украйна) и поведе с 6:2, 3:0, преди съперничката ѝ да се откаже поради здравословен проблем след 48 минути игра.

В хода на срещата 20-годишната хърватка демонстрира стабилна игра и реализира четири от седемте си възможности за пробив, което ѝ осигури контрол върху развоя на финала.

Това е първи трофей от турнир на Женската тенис асоциация за Марчинко, която с успеха си в Рабат ще направи и дебют в топ 60 на световната ранглиста в началото на следващата седмица.