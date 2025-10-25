Хората масово бъркат гласове на изкуствен интелект с човешки. Какво още показва проучването?

Ново изследване показва, че става все по-трудно да различим човешки глас от такъв, създаден от изкуствен интелект. ИИ вече е част от ежедневието ни – в социалните мрежи, в навигации, в чат асистенти и гласови системи. Технологиите се развиват толкова бързо, че границата между реалното и изкуственото започва да изчезва.

Учените публикуват проучване в списание PLOS ONE, в което участници слушат 80 различни гласа – половината генерирани от изкуствен интелект, половината истински. Резултатите показват, че гласовете, направени на базата на реални човешки записи, объркват най-много. Около 58 процента от хората ги смятат за истински. За сравнение, 62 процента правилно идентифицират реалните гласове като човешки.

Технологията за гласова имитация анализира и възпроизвежда ключови характеристики на гласа, което я прави все по-популярна сред телефонни измамници. Те могат да използват записи от социалните мрежи, за да имитират гласа на близък човек. Особено уязвими са възрастните. Проучване показва, че две трети от хората над 75 години са били обект на опити за подобна измама.

В развлекателната индустрия вече има случаи на неправомерно използване на гласове на известни личности. Миналата година актрисата Скарлет Йохансон изрази тревога, че компания е използвала глас, звучащ прекалено подобно на нейния. Освен това се увеличават кампаниите с аудио deepfake записи, насочени към политици и журналисти, които могат да манипулират общественото мнение.

Експертите настояват за по-строги правила, защита на гласа като лични данни и задължително маркиране на записи, създадени от изкуствен интелект. Новите технологии впечатляват, но крият и сериозни рискове за сигурността и доверието в информацията.