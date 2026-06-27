Хосе Алварадо ще остане в състава на шампиона Ню Йорк Никс и през следващия сезон

Гардът Хосе Алварадо ще остане част от състава на шампиона Ню Йорк Никс в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

28-годишният гард, който е ключова част от резервната скамейка на нюйоркчани, ще подпише тригодишен договор за над 14,5 милиона долара, след като тимът упражни опцията да го задържи в състава си.

"У дома съм", написа роденият в Бруклин Алварадо в профила си в социалната мрежа X, завършвайки публикацията си с поредица от оранжеви и сини сърца, отговарящи на цветовете на екипите на Никс.

През миналия редовен сезон американецът с пуерторикански корени имаше по 6,6 точки, 3,8 асистенции и една открадната топка за средно по 16,9 минути игра в 28-те си мача (три като титуляр), откакто се присъедини към отбора през февруари от Ню Орлиънс Пеликанс.

Хосе Алварадо предимно играе като заместник на звездата на отбора Джейлън Брънсън, но беше на терена заедно с него в мач номер 4 от финалите на НБА срещу Сан Антонио Спърс, когато двамата бяха ключови за рекордния обрат след изоставане от 29 точки.