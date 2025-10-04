БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христеа Нинова донесе медал за България от европейското по бокс за младежи и девойки в Острава

Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
За място на финал и в битка за златото Христеа Нинова ще играе със Зузана Голебиевска от Полша.

Христеа Нинова донесе медал за България от европейското по бокс за младежи и девойки в Острава
Талантливата боксьорка Христеа Нинова осигури първия медал за България от европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава.

Националката записа бляскава победа над Руби Кътбъртсън на четвъртфиналите по точки с 5:0 съдийски гласа. Така тя си гарантира минимум бронз в категория до 54 килограма, където се класира на полуфинала.

За място на финал и в битка за златото Христеа Нинова ще играе със Зузана Голебиевска от Полша.

